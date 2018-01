Marigol x Milene é destaque na Espanha Um duelo inusitado agita a Liga Espanhola feminina neste mês de fevereiro e promete atenção de toda a mídia local, acostumada com as estrelas Ronaldo, Zidane e Ronaldinho Gaúcho. No próximo dia 13, o Barcelona da mexicana Maribel Domínguez, recém-contratada pelo clube catalão, vai enfrentar o Rayo Vallecano, da brasileira Milene Domingues, ex-Ronaldo. Segundo o diário Sport, o Barcelona propôs ao adversário a possibilidade de jogar no Mini Estádio, com capacidade para 16.500 torcedores, e assim oferecer a transmissão da partida para a TV3. Marigol, como é conhecida, está empolgada depois de marcar três gols em sua estréia contra o Torrejon. ?Adoraria jogar contra ela, uma jogadora que foi capaz de abrir o caminho para mulheres estrangeiras na Espanha. Seria muito bonito nos unirmos para que esta Liga seja profissional no futuro?, disse.