Marília 100% ressalta humildade do grupo Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília sonha em chegar à elite nacional em 2004. Mas, tanto sua comissão técnica, como sua diretoria concordam que ainda existe um longo e árduo caminho a ser percorrido. Destaque ao manter 100% de aproveitamento em três rodadas, o time do interior paulista não parece ter medo de revelar seus segredos: muito trabalho, organização, humildade e profissionalismo. "É uma mistura destas qualidades", atesta Luizinho Duarte, mais conhecido como "Luizinho Cai-Cai", presidente da American Sports, empresa de marketing esportivo que administra o futebol do clube há dois anos. O presidente Beto Mayo só lamenta a fórmula de disputa da competição. "Apostávamos na regularidade durante o campeonato, por isso queríamos turno e returno", explica o dirigente, preocupado com arbitragens e possíveis manobras políticas nas outras fases. A folha de pagamento do clube é de R$ 260 mil mensais, mas o segredo está numa regra simples: mantê-lo em dia. O clube também se concentrou na competição bem antes de seu início, quando ainda disputava a Repescagem do Campeonato Paulista e contratou o técnico Paulo Comelli que, na época, deixou o classificado União Barbarense. "Minha idéia era salvar o Marília do rebaixamento e armar um novo grupo para o Brasileiro. Tenho certeza de que tomei o caminho certo", diz, com humildade, o técnico . Ele montou um time bem ao seu estilo "simples e sem medalhões", mantido com um trabalho de auto-confiança dentro e fora de campo. "Acho importante mostrar a realidade da vida e as dificuldades que muitas pessoas vivem", afirma o treinador, lembrando que costuma levar seus jogadores para instituições de caridade, creches e asilos. "Acho que os jogadores têm que conhecer as durezas da vida e saber que o Marília hoje é um dos principais clubes do Brasil em termos de organização e planejamento". Audiovisual - Este trabalho é acompanhado por outro esquema paralelo junto à família de cada jogador - mulher, filhos, mãe e irmãos. Sob sua orientação, periodicamente são elaboradas fitas de vídeos com a participação de familiares dos jogadores. Mas o recurso audiovisual é muito mais prático dentro de campo. O auxiliar-técnico André Chita grava lances dos treinos, onde são repetidas incansavelmente as jogadas ensaiadas, principalmente de bola parada - faltas e escanteios. Este recurso é usado mesmo em dias de jogos. Chita grava as principais jogadas do adversário e as encaminha no intervalo para o técnico que, imediatamente, repassa as informações aos jogadores. "Com o tempo, os jogadores começam a assimilar as orientações com facilidade", garante o técnico. O uso de walk-talkie também é comum, como já fazem outros técnicos. O resultado aparece nos jogos, com três vitórias em três jogos. O ataque marcou quatro gols, três deles em bolas paradas. Um índice alto, de 75% de aproveitamento. "Se mantivermos esta marca, com certeza, vamos preocupar nossos adversários", finalizou Comelli.