Marília acerta mais dois reforços Apesar do profundo processo de mudanças que sofre seu elenco, o Marília promete realizar uma boa temporada em 2004. A diretoria continua atrás de reforços para suprir a saída de seus principais destaques no Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois mais novos reforços são dois atacantes brasileiros e que estavam no futebol japonês: Fabiano Souza, ex-Internacional-RS, e Andradina, ex-Mirassol. Com eles, a direção espera superar a saída de Basílio, que se transferiu ao Santos. A promessa ainda é de buscar um volante para compensar as saídas de Everaldo (Jaguares do México) e Zé Luis (Atlético-MG), um meia para ocupar a vaga de Juca, que foi para o Ituano; e de um atacante nato, um centroavante, peça que fez muita falta em 2003. "Buscamos jogadores de primeira linha, alguns na Série A do Brasileiro", garantiu o presidente José Roberto Duarte Mayo.