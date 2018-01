Marília acha que a vaga sai já na sexta A derrota para o Botafogo, na noite de terça-feira, foi encarada com naturalidade no Marília. Afinal, todos no clube consideram o clube carioca como favorito ao primeiro lugar do grupo C da fase final da Série B do Brasileiro. Assim, a disputa é mesmo pela segunda vaga. Por isso mesmo, o jogo de sexta-feira, contra o Náutico, em Recife, é considerado crucial. O time pernambucano tem os mesmos 3 pontos do Marília e é o adversário direto pela vaga - em último lugar da chave está o Remo, que ainda não pontuou. "Temos uma verdadeira decisão na próxima sexta-feira. Considerando que o Botafogo é uma grande equipe e vai ficar com a primeira vaga, o Marília e o Náutico brigarão pela segunda. Se ganharmos, posso afirmar que estaremos classificados", afirmou o técnico Luís Carlos Ferreira. Por conta disso, a diretoria do Marília fez uma programação diferente para essa partida. Logo após o confronto com o Botafogo, todo o elenco seguiu direto do Rio para Recife, onde ficará concentrado e treinando. "Acredito que desta maneira iremos sentir todo o clima do jogo. Esta partida será a mais difícil de todo o ano e temos que almoçar e jantar o Náutico todos os dias", disse o treinador do Marília, que promete fazer mistério para escalar o time. Uma das dúvidas está na lateral-esquerda, já que Galego foi mal e pode dar lugar a Bill.