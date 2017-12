Marília acha que pode vencer Santos Com 10 pontos e ocupando o quarto lugar no Grupo 1, o Marília está encarando o jogo deste sábado, contra o Santos, como uma verdadeira decisão do Campeonato Paulista. É consenso entre jogadores e comissão técnica que uma vitória no Parque Antártica carimbará o passaporte para a próxima fase da competição. O técnico Flávio Lopes reconhece que vencer o Santos é uma missão difícil, mas não enxerga o resultado como uma hipótese inviável. "Ninguém acreditava também que poderíamos vencer o São Caetano lá no ABC, mas jogamos com humildade e dedicação e conseguimos voltar com os três pontos", afirmou o treinador. Após o jogo contra o Santos, o Marília terá mais quatro compromissos, sendo três deles no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, finalmente liberado pela Federação Paulista de Futebol, após algumas reformas. O MAC vai enfrentar na seqüência, o Mogi Mirim (casa), Santo André (casa), Ituano (fora) e o Oeste (casa). Para o jogo em Santos, a dúvida do técnico Flávio Lopes está no meio-campo, onde o volante titular João Marcos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o seu substituto, o experiente Leandro Ávilla, ainda não tem condições de estrear devido lesão em uma costela. O lateral direito Jaiminho pode voltar e o time utilizar o esquema 4-4-2 ao invés do 3-5-2.