Marília acredita em vitória sobre o líder Mesmo sabendo das dificuldades que irá encontrar no próximo sábado, às 16 horas, jogadores e comissão técnica do Marília acreditam que tenham totais condições de vencer o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro da Série B, com 31 pontos. O time do interior paulista é o quarto, com 24. "Sabemos da pedreira que será enfrentar o Botafogo em seu estádio. O Botafogo vem animado, pois goleou na última rodada. Mas o Marília tem time e condições de ir para o Rio e conquistar os três pontos", disse o técnico Paulo Comelli. Para este jogo o treinador não contará com o meia Bechara, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar o substituto deverá ser o atacante Basílio, ex-Grêmio, que fará sua estréia com a camisa do Marília.