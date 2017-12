Marília: agora a obrigação de vencer Após o empate sem gols com o Botafogo, na noite desta terça-feira, a vitória contra o Palmeiras, sábado, se tornou uma necessidade para o Marília dentro do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. "Numa fase como essa sempre temos que entrar em campo pensando na vitória. Agora,então, a vontade de vencer será redobrada, pois será nosso primeiro e penúltimo jogo dentro de casa", explicou o técnico Luiz Carlos Ferreira. Depois do Palmeiras, o time paulista terá somente mais no Estádio Bento de Abreu: o Sport Recife, na última rodada. O time paulista perdeu o mando de um campo e enfrentou o Botafogo em Presidente Prudente. "Com certeza não jogamos em casa em Prudente, sentindo a falta do calor da nossa torcida", reforçou Ferreira. No entanto, para derrotar o melhor time da Série B, o Marília precisará melhorar a pontaria, já que ainda não marcou gols neste quadrangular. Foram dois empates em 0 a 0. "O Palmeiras será nosso jogo chave e precisamos melhorar nas finalizações", respondeu. Com relação ao time, o técnico fez poucos comentários. Mas pode até mesmo surpreender ao escalar três atacantes e partir para o tudo ou nada contra, o que ele considera, o grande favorito da competição: o Palmeiras.