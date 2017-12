Marília ainda busca novo técnico Um dia após demitir o técnico Flávio Lopes, a direção do Marília ainda não definiu o seu substituto. Existe uma enorme lista de possíveis candidatos, mas Luís Carlos Martins apareceu como o preferido da maioria dos dirigentes. O clube, que investiu bastante no Campeonato Brasileiro da Série B, luta para se recuperar na competição. O Marília realiza má campanha, sendo apenas o 19º colocado, com 5 pontos ganhos. Em seis rodadas, venceu apenas uma partida, empatou duas e perdeu as outras três. O time marcou nove gols e sofreu 10. "Os números provam que acertamos em mudar", explicou Luizinho Duarte, presidente da American Sports, empresa que administra o futebol do clube. Flávio Lopes estava no Marília desde o início da temporada, mas não resistiu à derrota por 4 a 2 para o Caxias, terça-feira à noite, em Caxias do Sul. Luizinho Duarte citou ainda Péricles Chamusca, do Santo André, e Edson Gaúcho, ex-Joinville, como bons nomes. Há ainda na lista outros técnicos em condições de assumir o cargo, como Wanderley Paiva, campeão goiano com o Crac de Catalão, e Heron Ferreira, que dirige o CRB.