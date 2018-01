Marília ainda busca primeira vitória O Marília entra em campo nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, ainda buscando a primeira vitória na competição. O time enfrenta a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo, às 20h30. Nos três jogos que fez até agora, foram duas derrotas e um empate. "Nós aproveitamos a folga durante a semana e treinamos duro. Acho que vamos fazer uma boa apresentação contra a Portuguesa", afirmou o técnico Roberval Davino. A novidade será o retorno do atacante Ricardinho, recuperado de uma contusão. A única dúvida do treinador é na lateral-esquerda. Com a ausência de Possato, machucado, ele ainda não definiu se escala o recém-contratado Eduardo ou improvisa o lateral-direito Claudemir na posição.