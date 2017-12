Marília ainda não terá Leandro Ávila Não vai ser neste domingo que o volante Leandro Ávila, ex-Flamengo, Palmeiras e seleção brasileira, vai estrear com a camisa do Marília. Com dores na costela, o jogador vai ficar de fora da partida contra o São Caetano, no ABC. Leandro Ávila deveria ter estreado no último domingo, diante do Paulista, em Presidente Prudente, mas foi vetado depois de uma trombada com o atacante Anderson Lobão, que causou um traumatismo na costela. Com isso, João Marcos vai continuar como titular no jogo em São Caetano do Sul. Na quarta-feira, o Marília fez um novo amistoso contra o Assisensse, equipe que vai disputar a Série B2 do Campeonato Paulista. E, mesmo com um time reserva, venceu por 4 a 2, com gols de Cleysson Rato (2), Andradina e Anderson Lobão.