Marília ainda pensa em mais reforços Preocupados com as três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, os dirigentes do Marília estudam a possibilidade de anunciar novos reforços nos próximos dias. Uma reunião com o técnico Paulo Comelli irá definir a necessidade de novos jogadores para o elenco. Na última semana, os dirigentes do Marília anunciaram as dispensas do atacante Bebeto e do meia Tim. E, logo em seguida, as contratações dos atacantes Eduardo Delani, primo de Kaká, e Edson Di, do Juventus. Segundo Luís Antônio Duarte Ferreira, presidente da American Sport, empresa que administra o futebol do Marília, Delani é um atacante de área, com estatura alta (1,91m). Já Edson Di foi uma sugestão do técnico do Marília-B, Paulo Sérgio Tognasini, com quem trabalhou no Juventus. O Marília volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Santa Cruz no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, no interior de São Paulo.