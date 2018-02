Marília ainda sonha com classificação Apesar das remotas chances de chegar ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, diretoria, comissão técnica e jogadores do Marília ainda acreditam na classificação e prometem cumprir seu papel de vencer o Náutico, sábado à tarde, no Estádio Bento de Abreu. Para ficar com a vaga, o MAC tem que golear o time pernambucano por quatro gols de diferença e ainda torcer por uma vitória do Guarani sobre a Portuguesa em Campinas. Os dois jogos serão disputados no mesmo horário de sábado, a partir das 16 horas. Para o jogo de sábado, o único desfalque será o volante João Marcos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na defesa, Gian deve voltar, após cumprir suspensão automática.