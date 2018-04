Marília almeja sete pontos no turno Confirmada a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do Marília não quer que o time pare de surpreender. A pretensão agora é conquistar sete pontos nos três primeiros jogos da segunda fase, que formam o primeiro turno. Serão dois jogos fora de casa - Avaí e Náutico - e apenas um no estádio Bento de Abreu, em Marília, contra o Bahia. "Ninguém acreditava no Marília e chegamos à classificação. Agora, nossa pretensão é subir", diz o presidente Beto Mayo. O técnico Luís Carlos Martins, que tirou o time do rebaixamento e levou para a classificação, só espera manter o ritmo dos últimos jogos. Ele cita, como exemplo, a performance nos últimos 11 jogos, com sete vitórias, três empates e uma derrota. "Temos um grupo unido e capacitado. Por isso, tenho certeza de que vamos brigar por uma vaga no quadrangular final", comentou. Para o confronto de estréia, nesta sexta-feira, contra o Bahia, em casa, o técnico não poderá contar com o volante Jéferson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Senegal, antigo titular. Por outro lado, o meia Fabiano Souza está de volta após suspensão. Anderson Lobão deve deixar o time. Na reapresentação dos jogadores, nesta segunda-feira à tarde, o clima era o melhor possível. Além de conseguir a melhor colocação possível (sexto lugar com 36 pontos), antes da realização da última rodada, os jogadores ainda receberam um prêmio extra pela classificação, cujo valor não foi divulgado.