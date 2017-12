Marília altera esquema para surpreender Pronto para surpreender o líder Santos, o Marília joga neste sábado, às 16 horas, no estádio Palestra Itália, em São Paulo. Além de tentar vencer, o clube do interior paulista ficará na torcida contra Palmeiras e Paulista, que possuem 10 e 13 pontos respectivamente no grupo 1 do campeonato - o Marília é o 4º colocado, também com 10, enquanto o Santos tem 14. Satisfeito após a vitória sobre o São Caetano, na rodada passada, o técnico Flávio Lopes decidiu manter o esquema 3-5-2, com os zagueiros Ednelton, Romildo e Wladimir. No entanto, o time do Marília terá duas mudanças. No meio-de-campo, o volante João Marcos, suspenso pelo terceiro amarelo, será substituído pelo lateral-direito Jaiminho. E no ataque, Andradina ganhou a vaga de Wellington Amorim. Os volantes Cláudio e Leandro Ávilla, que fazem tratamento médico, continuam de fora. Durante os treinamentos da semana, Flávio Lopes pediu insistentemente para que seus jogadores melhorassem a marcação. "O Santos é um grande time e precisamos de muita aplicação para segurar o seu ataque", disse o treinador do Marília. Ele, porém, garante que não fará nenhum tipo de marcação individual sobre as principais estrelas santistas, como Diego e Robinho. "Vamos marcar por zona, mas com atenção redobrada. É o único jeito de parar o ataque deles."