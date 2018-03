Marília anuncia 5º reforço para Série B A diretoria do Marília segue reforçando o time para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde desta quinta-feira foi apresentado o novo contratado do clube, o zagueiro Marcone, que estava no União Barbarense durante o Paulistão. O atleta de 26 anos nasceu em Poções, na Bahia, e começou a carreira no Vitória-BA, onde atuou durante sete anos. Depois, Marcone passou pelo Estrela-ES, pelo qual disputou o último Campeonato Brasileiro da Série C, antes de jogar no time de Santa Bárbara D´Oeste. Nesta sexta-feira, outro reforço já anunciado chega a Marília. O meia Fernando Fumagalli encerrou o seu contrato com o Santo André na quarta-feira e começa os treinamentos com os novos companheiros. Os outros contratados que já estão treinando com o grupo são o atacante Lairson e o lateral-direito Jorginho, vindos do América-SP. O volante Jéferson, que pertence ao Marília, esteve no Ituano no último Campeonato Paulista, mas já retornou ao clube. A estréia do Marília na Série B está marcada para o dia 23 deste mês, contra o Vila Nova-GO. A partida acontece no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Antes disso, o time do técnico Flávio Lopes fará uma inter-temporada na cidade de Oswaldo Cruz.