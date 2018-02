Marília anuncia mais dois reforços O Marília anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais dois jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que começará no dia 05 de abril. O lateral-esquerdo Bill, que disputou o Campeonato Paulista pelo Rio Branco, e o atacante Rivaldo, que estava no União Barbarense, onde trabalhou com o atual técnico do clube, Paulo Comelli. Na terça-feira foi apresentado o meia-atacante Athos, de 22 anos, que já atuou no futebol da França, no Vila Nova-GO e estava no Anápolis-GO. O jogador ainda não foi contratado e será observado pelo treinador Paulo Comelli. "Estamos decidindo quais jogadores vão fazer a diferença. Precisamos de um elenco forte e a decisão deve ser tomada com cautela", justificou o treinador. Já o volante Zé Luiz, do Mogi Mirim, está bem cotado para vestir a camisa do MAC no Brasileiro da Série B e a contratação deve ser anunciada nos próximos dias. "A intenção é montar um elenco forte, não apenas um time. A Série B é um torneio muito difícil, por pontos corridos então...",disse o presidente do clube, José Roberto Mayo. Além destes reforços, o MAC já havia anunciado a contratação do lateral-esquerdo Galego, que estava na Internacional de Limeira, e do meia Camanducaia, que estava no Paulista de Jundiaí. O time também tenta acertar com o meia Igor, do Rio Branco, a comprar de 50% do seu passe. Com a negociação, Igor poderia ser emprestado ao Palmeiras para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A grande revelação do time no Paulistão, o atacante Ricardinho, pode se transferir para o São Paulo.