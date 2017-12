Marília aposta em boa fase na Série B Mesmo estando na quarta posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com 24 pontos, o Marília segue como um dos favoritos ao acesso à Primeira Divisão em 2004. O time do interior paulista, com o empate sem gols com o Brasiliense na última rodada chegou a sete partidas de invencibilidade a ainda conta com a melhor defesa da competição, tendo sofrido apenas 11 gols em 15 jogos. A boa fase vem em um momento importante para o Marília, uma vez que o próximo adversário será o Botafogo, líder da Segunda Divisão, com 31 pontos. O jogo, que a princípio estava marcado para domingo, às 16 horas, no estádio Caio Martins, em Niterói, foi antecipado para sábado, dia 9, no mesmo horário, a pedido das duas equipes. Para este jogo o técnico do Marília, Paulo Comelli, não terá o meia Bechara, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar o treinador deverá manter o meia Eder e promover a estréia do atacante Basílio, que já está com sua documentação regularizada. Além dele, Camanducaia, recuperado de contusão, e o zagueiro Romildo, que volta de suspensão, podem reaparecer entre os titulares.