Marília aposta em carrasco palmeirense No jogo contra o Marília, sábado, pela Série B do Brasileiro, o Palmeiras irá reencontrar um velho carrasco: Romualdo. O atacante costuma marcar gols quando enfrenta o time do Palestra Itália e espera repetir a dose nesta partida no interior paulista. "Realmente sempre me dei bem contra eles. Acho que a sorte tem ajudado. Só espero que continue do meu lado", afirmou Romualdo, de 28 anos, que está ansioso para enfrentar o time palmeirense. "Nós sabemos que Palmeiras e Botafogo são os melhores times do campeonato. Mas estamos conscientes de que unidos podemos vencer este jogo." No último confronto com o Palmeiras, Romualdo fez um golaço ao encobrir o goleiro Marcos, na vitória do União Barbarense por 4 a 2, no último Campeonato Paulista. "Quando fiz aquele gol de cobertura lá em São Paulo, passei a semana toda dando entrevistas", lembrou. Outro gol inesquecível sobre o Palmeiras aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1999, quando Romualdo atuava pelo Gama - vitória por 2 a 0. "Fintei o Galeano e o Zé Maria, depois tirei o Marcos da jogada", contou. No ano seguinte, novamente pela competição nacional, ainda no time do Distrito Federal, ele voltou a ser o carrasco palmeirense, ao fazer os dois em outra vitória por 2 a 0.