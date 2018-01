Marília aposta na força da torcida Em segundo lugar no Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, com seis pontos, o Marília volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Náutico em partida que pode deixar o time paulista muito próximo da classificação ao quadrangular final. Para vencer os pernambucanos conta com o apoio dos torcedores para chegar a nove pontos e, dependendo de um tropeço do Botafogo-RJ diante do Remo, assumir a liderança isolada de sua chave. "O apoio de nossa torcida será fundamental para este jogo contra o Náutico. Cada jogo nesta fase é uma decisão e temos que tratar jogo como tal", afirmou o técnico Luiz Carlos Ferreira. O MAC segue empolgado com o atual momento do clube e com o retrospecto diante do Náutico. Nos dois jogos que disputou contra os pernambucanos na Série B, venceu ambos por 2 a 1. Na verdade, todos no clubes fazem as contas para garantir a vaga dentro de casa, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. A idéia é vencer o Náutico para chegar aos nove pontos e depois somar, pelo menos, mais um ponto contra o Botafogo. Com dez pontos, o Marília encerraria esta segunda fase contra o Remo, em Belém, já classificado.