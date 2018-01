Marília aposta na pressão da torcida A diretoria do Marília aposta na pressão de sua torcida para o jogo decisivo contra o Náutico, nesta sexta-feira, no interior paulista, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, os dirigentes colocaram à venda 12 mil ingressos. "Com certeza ter casa cheia incentiva os jogadores, mas torcida não ganha jogo. Precisamos mostrar um bom futebol contra o bom time do Náutico", disse o técnico Luiz Carlos Ferreira, que tem feito treinos secretos para driblar espiões. O time que começará jogando ainda é um grande mistério, porque Ferreira pretende divulgar a escalação somente 15 minutos antes do jogo. No entanto, uma alteração é quase certa: o volante Everaldo, recuperado de contusão, no lugar de Adilson. No mais, o time deve ser o mesmo que venceu o Náutico, por 2 a 1, de virada, em Recife. O Marília está na primeira posição do Grupo C, com seis pontos, ao lado do Botafogo-RJ. Mas o time paulista perde no saldo de gols (3 contra 1).