Marília aposta no ex-palmeirense Basílio A maior esperança de gols do Marília para vencer o Palmeiras é depositada justamente em cima de um ex-palmeirense: o baixinho e experiente Basílio. Aos 31 anos, o artilheiro do time na Série B, com seis gols, virou a principal arma do técnico Luiz Carlos Ferreira para surpreender o visitante neste sábado à noite. Basílio está consciente de sua importância para o Marília neste momento decisivo. Mas avisa que será complicado superar o adversário. "Esta fase é diferente , porque os times são muitos fortes e todos se preocupam com a marcação. A bola chega poucas vezes no ataque, sem contar a disposição da zagueirada que aparece empurrando e chutando tudo que tem pela frente. A vida de atacante não é fácil", afirmou o atacante, que defendeu o Palmeiras nas temporadas de 2000 e 2001. Além de prever dificuldades com a forte marcação adversária, Basílio acha que o jogo terá características peculiares por causa da postura tática das duas equipes. "Nosso time gosta de jogar mais na base dos contra-ataques. Então vai depender da postura do Palmeiras, que também joga assim e com muita velocidade", disse.