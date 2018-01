Marília aposta nos dois próximos jogos A direção do Marília, bem como sua comissão técnica, tem o mesmo pensamento em relação ao futuro do time no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série B. Eles acham que os dois próximos jogos, contra o Guarani, serão decisivos em termos de classificação para o quadrangular final. O técnico Wladimir Araújo acredita que os seis pontos em disputa decidirão quem continua ou não com chances de passar à próxima fase. "Os dois jogos serão uma decisão para ver quem continua na luta pela classificação" O Marília, que venceu a Portuguesa por 3 a 1 na rodada passada, tem 3 pontos no Grupo B e está em segundo lugar. O Guarani está na última posição (quarto lugar) sem pontos. Ao contrário da preparação para o jogo contra o Náutico, quando perdeu em Recife por 3 a 0 na primeira rodada, o elenco permanecerá na cidade durante a semana, até a véspera do jogo contra o Guarani, sexta-feira, em Campinas.