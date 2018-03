Marília arrasa o Sport: 7 a 1 Depois de perder na estréia por 3 a 0 para o Vila Nova-GO e frustar as expectativas dos torcedores para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Marília reconquistou nesta terça-feira sua condição de favorito. Jogando no estádio Bento de Abreu, em Marília, o time paulista aplicou sonoros 7 a 1 no Sport-PE. A goleada fez com que o time do interior de São Paulo deixasse a última colocação na tabela para assumir o quarto posto, com três pontos. O Sport também está com três pontos ganhos, mas fica em nono pelos critérios de desempate. Engasgado com a estréia decepcionante em Goiás, nos primeiros 45 minutos de jogo o Marília não deu tempo para os pernambucanos respirarem. Logo aos 37 segundos o time paulista saiu na com Welington Amorim, que aproveitou lançamento da direita, dominou e tocou por baixo do goleiro Bosco. Aos 19 o time da casa ampliou. O lateral Cássio tabelou com Éder e apenas deslocou o goleiro. Quatro minutos depois foi a vez do meia Éder, melhor em campo, marcar o seu. Ele aproveitou rebote e arriscou de fora da área, acertando o canto direito. Maríli a 3 a 0. O massacre do time paulista ainda não havia chegado ao fim. Sem dar chance ao Rubro Negro, o time ampliou aos 27 minutos. O gol foi do zagueiro Vladimir, que aproveitou cobrança de escanteio. Aos 40, o último golpe da primeira etapa. Éder recebeu na entr ada da área, fintou o marcador e bateu mais uma vez rasteiro, coroando a grande atuação. Marília 5 a 0. O Marília voltou relaxado para o segundo tempo e logo aos cinco minutos do segundo tempo o Sport teve a comprovação de que a noite não era sua. Luciano Baiano cobrou pênalti com displicência e Marcelo Cruz defendeu. Aos 20 minutos Leonardo recebeu sozinho pela esquerda, bateu cruzado e marcou o gol de honra dos pernambucanos. No final, o ataque nordestino ainda perdeu chances claras de gol e o Marília fez mais dois. Fumagalli fez de cabeça aos 37 e Juninho, de falta , fechou a conta aos 42. O Marília volta a jogar pela Série B na próxima terça-feira, Às 20h30, contra o Bahia, em Salvador. Já o Sport tenta a reabilitação diante da Portuguesa, em casa, no sábado, dia 08.