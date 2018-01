Marília B derrota Olímpia na Copa Estado No complemento da 16ª rodada da Copa Estado de São Paulo - início do returno da segunda fase -, o Marília B derrotou o Olímpia por 3 a 2. O jogo, válido pelo Grupo 3, aconteceu no Estádio Tereza Breda, em Olímpia, na manhã deste domingo. Com a vitória, o time de Marília chega ao seu 32º ponto e segue isolado na liderança. Em contrapartida, os donos da casa vêm na vice-liderança, com 28 pontos. Nos outros oito confrontos o empate foi o resultado mais presente, aparecendo em seis oportunidades. Pelo Grupo 1, Nacional (9 pontos) e Atlético Sorocaba (24) ficaram no 0 a 0. O São Bento (19) empatou com o São Caetano B (16)por 1 a 1. O São Paulo B (19) ficou no 1 a 1 com o Santo André (40). O Juventus (28) não tomou conhecimento do ECO (19) e venceu por 3 a 2. No Grupo 2, a Ferroviária (19) empatou com o Palmeiras B (21) por 1 a 1. Rio Branco (23) e XV de Piracicaba (21) também ficaram no 1 a 1. No Grupo 3, o Araçatuba (25) goleou o Paraguaçuense (6) por 4 a 0. Mirassol (22) e América (19) empataram por 1 a 1. Confira todos os resultados da rodada: Guarani-B 5 x 0 XV de Jaú, Comercial 1 x 1 Francana, Ituano 1 x 2 Rio Claro, Rio Preto 1 x 1 Noroeste, Taquaritinga 0 x 4 Matonense, Internacional 1 x 1 Sertãozinho, Nacional 0 x 0 Atlético Sorocaba, Olímpia 2 x 3 Marília-B, ECO 2 x 3 Juventus, Ferroviária 1 x 1 Palmeiras B, Rio Branco 1 x 1 XV de Piracicaba, Araçatuba 4 x 0 Paraguaçuense, Mirassol 1 x 1 América, Jaboticabal 3 x 1 Barretos, São Paulo B 1 x 1 Santo André e São Bento 1 x 1 São Caetano B. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André - 40 pontos; 2º) Juventus - 28; 3º) Atlético Sorocaba - 24; 4º)São Bento, São Paulo e ECO - 19; 7º) São Caetano B - 16; 8º) Nacional - 9. Grupo 2 - 1º) Ituano - 32 pontos; 2º) Rio Claro - 26; 3º) Rio Branco 23; 4º) Guarani B, Palmeiras B e XV de Piracicaba - 21; 7º) Ferroviária - 19; 8º) XV de Jaú - 7. Grupo 3 - 1º) Marília B - 32 pontos; 2º) Olímpia - 28; 3º) Noroeste e Araçatuba - 25; 5º) Mirassol - 22; 6º) América - 19; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 6. Grupo 4 - 1º) Comercial - 37 pontos; 2º) Matonense - 32; 3º) Sertãozinho e Jaboticabal - 26; 5º) Barretos - 22; 6º) Francana - 14; 7º) Inter de Bebedouro - 13; 8º) Taquaritinga - 5.