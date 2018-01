Marília-B goleia Rio Preto na Copa Estado Um dos destaques da 17ª rodada da Copa Estado de São Paulo, neste domingo, foi a goleada do Marília-B sobre o Rio Preto, por 5 a 2, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. A goleada serviu para apagar a goleada sofrida no primeiro turno, em São José do Rio Preto, onde o Marília perdeu por 6 a 2. Com o resultado, o Marília somou seu 35º ponto e disparou na liderança do Grupo 3. O Rio Preto segue na penúltima posição, com apenas 15 pontos. Pelo Grupo 1, em Sorocaba, o Atlético Sorocaba bateu o São Paulo-B, por 2 a 0. A vitória garantiu o 27º ponto do Galo, que segue na terceira posição. O São Paulo, que soma 19, ocupa a quinta posição. No ABC, no Estádio Bruno José Daniel, o São Bento surpreendeu e venceu o Santo André por 1 a 0. Mesmo vencendo, o time de Sorocaba segue na quarta posição e, agora, está com 22 pontos. O time da casa tem 40 pontos, mas continua na liderança. No Grupo 2, o Rio Branco não deu chances ao Rio Claro e venceu por 1 a 0, dentro do Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro. O vencedor somou seu 26º ponto e subiu para a vice-liderança. Em contrapartida, o Rio Claro caiu para a terceira posição. No Parque Antártica, em São Paulo, o Guarani-B venceu o Palmeiras-B por 2 a 1. Com a vitória, o time campineiro chegou ao 24º ponto e segue na terceira posição. O Palmeiras, no entanto, caiu da quarta para a sexta colocação, com 21 pontos. À tarde, em Paraguaçu Paulista, o lanterna Paraguaçuense perdeu para o Olímpia, por 3 a 2. A rodada será completada no meio de semana com o jogo entre XV de Jaú e Ituano. A mudança aconteceu porque o Ituano disputa a Série C do Brasileiro. Confira todos resultados da rodada: sexta-feira - Sertãozinho 1 X 1 Comercial, Matonense 2 X 1 Jaboticabal, Francana 2 X 0 Taquaritinga, São Caetano-B 3 X 1 ECO, Barretos 1 X 1 Internacional; sábado - Juventus 2 X 1 Nacional, América 3 X 2 Araçatuba, Noroeste 4 X 3 Mirassol, XV de Piracicaba 4 X 0 Ferroviária; domingo - Atlético Sorocaba 2 X 0 São Paulo-B, Palmeiras-B 1 X 2 Guarani-B, Marília-B 5 X 2 Rio Preto, Rio Claro 0 X 1 Rio Branco, Santo André 0 X 1 São Bento e Paraguaçuense 2 X 3 Olímpia. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André - 40 pontos; 2º) Juventus - 31; 3º) Atlético Sorocaba - 27; 4º)São Bento - 22; 5º) São Paulo-B, ECO e São Caetano-B - 19; 8º) Nacional - 9. Grupo 2 - 1º) Ituano - 32 pontos; 2º) Rio Branco e Rio Claro - 26; 4º) Guarani-B e XV de Piracicaba - 24; 6º) Palmeiras-B - 21; 7º) Ferroviária - 19; 8º) XV de Jaú - 7. Grupo 3 - 1º) Marília-B - 35 pontos; 2º) Olímpia 31; 3º) Noroeste - 28; 4º) Araçatuba - 25; 5º) Mirassol e América - 22; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 6. Grupo 4 - 1º) Comercial - 38 pontos; 2º) Matonense - 35; 3º) Sertãozinho 27; 4º) Jaboticabal - 26; 5º) Barretos - 23; 6º) Francana - 17; 7º) Inter de Bebedouro - 14; 8º) Taquaritinga - 5.