Marília-B mantém liderança na Copa Estado A goleada do Marília-B sobre o Internacional, por 5 a 2, em Bebedouro, foi o destaque dos jogos realizados nesta quarta-feira à tarde pela Copa Estado de São Paulo. A vitória consolidou a liderança do Marília no Grupo 3, agora com 14 pontos. O vice-líder do mesmo Grupo 3 é o Olímpia que surpreendeu ao vencer o Comercial, por 3 a 1, em Ribeirão Preto. Jaboticabal e Rio Preto empataram por 1 a 1. Passam à segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo. Pela manhã, três goleadas chamaram a atenção. O Santo André fez 5 a 1 na Ferroviária, no ABC. O time lidera o Grupo 1, com 18 pontos. O Juventus goleou o XV de Jaú e o Barretos o Paraguaçuense, ambos por 6 a 1. O Rio Claro, que venceu o São Bento, por 1 a 0, em Sorocaba, subiu bem na pontuação. Na segunda-feira tinha conquistado dois pontos no Tribunal de Justiça Desportiva no empate por 1 a 1 com o Atlético de Sorocaba. São Paulo B e Rio Branco, que também deveriam estar em campo, entraram em acordo e transferiram a partida para o dia 16, também às 11 horas. Confira os resultados da manhã: Nacional 1 x 1 Palmeiras-B; ECO 1 x 0 Ituano; São Caetano-B 2 x 2 XV de Piracicaba; São Bento 0 x 1 Rio Claro; Juventus 6 x 1 XV de Jaú; Santo André 5 x 1 Ferroviária; Francana 2 x 2 Noroeste; Barretos 6 x 1 Paraguaçuense; Matonense 2 x 1 Araçatuba; Taquaritinga 1 x 2 Mirassol e Sertãozinho 1 x 0 América, Jaboticabal 1 x 1 Rio Preto; Internacional de Bebedouro 2 x 5 Marília-B e Comercial 1 x 3 Olímpia.