Marília briga para não se distanciar Para não deixar o pelotão dos oito primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro se distanciar, o Marília recebe nesta sexta-feira o Joinville, no estádio Bento de Abreu Sampaio, em Marília, pela 19ª rodada. A vitória em casa é considerada essencial para manter as chances de classificação. O Marília está atualmente na 13ª colocação na classificação geral, com 24 pontos ganhos. O Joinville, por sua vez, briga ferrenhamente contra o rebaixamento. Está na 21ª colocação, com 18 pontos. Satisfeito com o empate fora de casa por 1 a 1 com o Ituano, o técnico Luís Carlos Martins irá manter o esquema de três zagueiros. A única alteração será a entrada do zagueiro Ednélton em lugar de Evaldo. Assim, o trio defensivo será formado por Ednélton , Romildo e Vladimir. Na lateral-esquerda o treinador manteve no lugar de Dickson o jovem Adilson Rodrigues, que assim como o lateral direito Bruno, terá a liberdade para apoiar o ataque. No ataque, o treinador também manteve Nei Bala ao lado de Maurílio, assim como aconteceu no jogo em Itu.