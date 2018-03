Marília briga pela ponta da Série B O Marília, melhor paulista dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, tenta manter em casa, no estádio Bento de Abreu, acessas as suas chances de brigar pela ponta. Com 17 pontos e em terceiro lugar antes dos jogos de final de semana, o time paulista é favorito diante do CRB, de Alagoas, que soma 12 pontos. Empolgado com a melhora no rendimento nas últimas rodadas, o técnico Paulo Comelli deve ter uma dupla de ataque diferente. Sem poder contar com Romualdo, suspenso, e Camanducaia, machucado, o treinador confirmou as entradas de Reginaldo e Jailson, que se recuperou de contusão. Os zagueiros Andrei e Adeilson, machucados, e o volante Everaldo, suspenso, também são desfalques certos. No CRB, o técnico Estevam Soares não poderá contar com os últimos reforços que chegaram ao time alagoano. A diretoria do clube não conseguiu inscrever o lateral Adriano, o atacante Samuel, o meia Naná e os zagueiros Téio e Bandoch para o jogo contra o Marília. Além deles, o treinador não poderá contar com Gilmar, suspenso, Tácio, Wagner Wesley e Róbson, vetados pelo departamento médico.