Marília busca afirmação na Série B Depois de três derrotas consecutivas, o Marília enfrenta o Santa Cruz nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal disposto a apagar a má impressão das últimas rodadas e tentar reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Atualmente em sexto lugar, com 13 pontos, uma vitória sobre os pernambucanos e, contando com um tropeço do Náutico diante do lanterna União São João, que também se enfrentam nesta noite, pode dar ao MAC a primeira posição. Para este jogo o técnico Paulo Comelli não poderá contar com o lateral-esquerdo Galego. O jogador, com um traumatismo no joelho esquerdo, foi vetado e não enfrenta o Santa Cruz. Bill será o seu substituto. Do lado dos paranaenses o técnico Péricles Chamusca não poderá contar com o zagueiro Valença e o meia Otacílio, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Sidraílson e Eriverton ou Carlos Alberto entram em seus lugares. Ainda pela Série B, Náutico e União São João se enfrentam no Estádio dos Aflitos, em Recife. O time de Araras estréia o técnico Roberto Cavalo, o terceiro na competição, para conseguir os primeiros pontos na competição. Em oito jogos até agora, oito derrotas. Para este jogo, o treinador deve fazer apenas uma mudança em relação ao time que perdeu para o Remo por 3 a 2 na última rodada. O meia Juliano, autor dos dois gols contra os paraenses, entra em lugar do zagueiro Polaco, voltando a atuar no esquema 4-4-2. No Náutico o técnico Heriberto Cunha confia no retrospecto positivo do time jogando em casa para conseguir a vitória. Em quatro jogos em casa, quatro vitórias. Para este jogo a grande novidade deverá ser a entrada de Juliano no meio-campo, com Jorge Henrique sendo adiantado para o ataque.