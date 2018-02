Marília busca pontos em Florianópolis O técnico Luís Carlos Martins chegou, o Marília voltou a vencer e já ganhou uma identidade dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, contra o Avaí-SC, pela abertura da oitava rodada, ele mantém o mesmo time que bateu o São Raimundo-AM por 3 a 1. O meia Fernando Fumagalli, que cumpriu suspensão contra os amazonenses pela expulsão no jogo anterior, nem viajou com o grupo para Florianópolis. Como seria julgado, a comissão técnica decidiu não relacioná-lo. Assim, Cláudio segue no time titular. Martins, que no domingo comandou o Mirassol - o acordo foi de que ele fica no time até conseguir o acesso na Série A3 do Campeonato Paulista - , acredita que para o time engrenar falta apenas ritmo. Segundo ele, a qualidade individual vai fazer a diferen ça assim que acontecer o entrosamento pleno. O Marília, apesar de ter vencido a última partida, ainda se encontra em uma situação ruim na tabela de classificação. Com oito pontos, está na 16ª colocação. Para a torcida, os investimentos feitos não condizem com o resultado apresentado até o momento. A equipe deve jogar com Marcelo Cruz; Jorginho, Vladimir, Romildo e Cássio; Leandro Ávila, Juninho, Cláudio e Éder; Maurílio e Anderson Lobão.