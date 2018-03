Marília busca reforço para ataque O empate sem gols com o Paulista na última terça-feira, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, deixou a diretoria do Marília preocupada. Tanto que, ela promete correr atrás de um atacante para reforçar o time na seqüência da competição. Em terceiro lugar, com 23 pontos, o Marília marcou apenas cinco gols nos últimos cinco jogos, o que mostra a necessidade de um "matador" no elenco. "A equipe não esteve bem. Apesar do Paulista ter jogado muito fechado, mostramos ineficiência no ataque, coisa que já vem se repetindo nas últimas rodadas. Vou sentar com a diretoria para conversarmos sobre um possível reforço para o ataque", explicou o técnico Paulo Comelli, lembrando que as inscrições de jogadores para a Série B se encerram no dia 31 de julho. O Marília volta a campo no dia 2 de agosto, quando enfrenta o Brasiliense no Distrito Federal.