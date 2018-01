Marília classificado; Criciúma cai O Marília goleou o Criciúma por 5 a 1, neste sábado, pela penúltima rodada classificatória do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado classificou o time paulista para a segunda fase pelo terceiro ano consecutivo e rebaixou o Criciúma, que terá que disputar a Série C em 2006. Este é o segundo rebaixamento do atual campeão catarinense. No ano passado o time caiu da Série A para Série B. Com os 3 a 1, o Marília subiu para a vice-liderança, com 34 pontos. O Criciúma é o vice-lanterna (21.º colocado), com apenas 19 pontos. Todos os gols da partida saíram na etapa final. Aos dez minutos, Fernando fez 1 a 0. O time catarinense chegou ao empate aos 29 minutos, com Vander. Mas nem deu para comemorar, porque dois minutos depois o Marília fez o segundo, com Anaílson. Ricardinho ampliou de pênalti, que ele mesmo sofreu, aos 36 minutos. Nos descontos, o Marília fez dois gols. Aos 46, com Róbson, e um minuto depois, de novo, com Ricardinho. Agora, o Marília joga na última rodada da primeira fase da Série B contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O Criciúma recebe o ainda ameaçado CRB.