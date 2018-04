Marília com dúvidas para jogo decisivo O técnico Luís Carlos Martins ainda tem dúvidas para escalar o meio-campo do Marília para o jogo decisivo contra o já rebaixado Londrina-PR no próximo sábado, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Por causa da suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o meia Fabiano Souza ficará de fora e deverá dar lugar a Xuxa. Por outro lado, Martins poderá contar com o volante Senegal e o atacante Ricardinho, recuperados de contusão. Ambos, porém, deverão ficar como opções no banco de reservas. O treinador só deverá definir o time no treinamento coletivo marcado para quinta-feira à tarde. O Marília ocupa a sétima posição com 33 pontos e só depende de uma vitória contra o lanterna da Série B para se classificar para a segunda fase. Mesmo assim, o técnico pede ao elenco humildade e dedicação para evitar uma surpresa que pode custar a vaga e a chance de continuar na briga pelo título e pelo acesso à Primeira Divisão do futebol brasileiro.