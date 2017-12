Marília com sentimento de dever cumprido O sonho do Marília de participar da elite do futebol nacional passou perto. Mas, mesmo eliminado no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, o clube fecha o ano com balanço positivo. "Nós fomos longe demais. Tenho certeza de que, definitivamente, colocamos o nome do clube e da cidade no cenário nacional", disse o presidente Beto Mayo. Apesar da derrota de 3 a 1 para o Botafogo, em Caio Martins, no sábado à noite, todos no Marília entendem que o time mostrou dignidade neste quadrangular final na luta entre os grandes favoritos, Palmeiras e Botafogo. "Brigamos contra gigantes", resumiu Beto Mayo. Para Luis Duarte, presidente da empresa American Sport, que administra o clube há três anos, é preciso manter a mesma linha de trabalho para as próximas temporadas. Mas ele admite dificuldades. "Precisamos buscar novos parceiros na iniciativa privada para que possamos manter o futebol do Marília em alto nível." O técnico Luiz Carlos Ferreira preferiu enaltecer as forças de Palmeiras e Botafogo, os dois que retornaram à primeira divisão. "Eles voltaram porque têm tradição, força política, grandes torcidas e trabalharam duro. Ninguém pode falar que eles atropelaram Marília e mesmo o Sport, que também fizeram bonito neste campeonato." O Marília está com dois pontos no quadrangular, atrás do Sport (4), Botafogo (8) e Palmeiras (13). Luiz Carlos Ferreira, que aceitou o desafio de trocar um time da Série A, o Figueirense, para tentar o acesso na Série B, não se diz arrependido. "Fiz tudo seguindo meu coração. Eu sou assim mesmo. Infelizmente não subimos, mas moralmente o Marília sai fortalecido desta competição", afirmou. O técnico não deve continuar no clube para a temporada de 2004. Mas ele deve dirigir o time na última rodada, contra o Sport, no estádio Bento de Abreu. "Depois eu sigo minha vida e meu destino. Eu sou um vencedor."