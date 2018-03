Marília comemora punição ao Náutico Os pontos perdidos pelo Náutico pelo uso irregular do lateral-esquerdo Marcos Lucas no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acabaram beneficiando o time do Marília. Com a punição, o time pernambucano caiu para a décima posição, com 16 pontos, enquanto o MAC, mesmo sem entrar em campo, acabou pulando para a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 18 pontos. O Marília, entretanto, ainda não tem muito o que comemorar. E o time ainda será julgado pelo mesmo motivo. Assim como o Náutico, o time do interior paulista também teria utilizado os atacantes Jailson e Romualdo de forma irregular contra a Anapolina, na estréia da competição, quando o MAC venceu por 2 a 0. O presidente de STJD, Luís Zveiter, ainda não marcou a data para o julgamento do recurso impetrado pelo time goiano. Caso perca os pontos, o Marília hoje seria apenas o 14º colocado.