Marília comemora recuperação de Fumagalli Para a partida de estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, diante do Vila Nova-GO, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, o Marília recebeu uma boa notícia de seu departamento médico. O meia Fumagalli, que sentia dores no púbis, se recuperou e está apto para o jogo. Com a definição, o técnico Flávio Lopes já escalou a equipe. Além de Fumagalli, algumas outras peças aparecem como novidades, como o lateral João Marcos, o zagueiro Ednelton, que atuará improvisado como volante, o volante Claudio, que substitui Leandro Ávila, e o lateral-esquerdo Cássio, contratado junto ao Flamengo. "O importante é somar pontos fora de casa. Além disso, toda estréia provoca mesmo uma certa ansiedade", comentou o técnico. Dos reforços contratados, muitos não poderão estrear. O meia Lenílson e o volante Rincón só deverão ter a documentação regularizada para a terceira rodada. O lateral Jorginho e o volante Jéferson estão suspensos, por terem cometido infrações em seus últimos jogos por uma competição nacional. Já o atacante Laírson ainda se recupera de contusão.