Marília completo contra o Bahia Depois de aplicar uma goleada histórica de 7 a 1 sobre o Sport-PE, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e se reabilitar na competição, o clima de tranqüilidade e até mesmo de favoritismo voltou e reinar entre o elenco do Marília. Mas o tempo para descanso é pouco. O time enfrenta o Bahia, nesta terça-feira à noite, em Salvador, pela terceira rodada. Depois do melhor resultado conquistado à frente do time, o técnico Flávio Lopes tem a certeza que não irá mudar nenhuma peça para enfrentar os baianos. Segundo ele, "seria uma irresponsabilidade tirar alguém nestas circunstâncias". Exatamente por isso, a equipe está definida. O atacante Wellington Amorim, que marcou o primeiro e saiu machucado ainda no primeiro tempo, está confirmado. Ele se recuperou da lesão e foi confirmado por Flávio Lopes. O mesmo acontece com o volante Leandro Ávila, que também não está no auge de sua f orma física. O veterano atacante Sorato não participou dos treinamentos da semana passada se queixando com dores musculares. No entanto, ele já confirmou presença não é problema para a comissão técnica.