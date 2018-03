Marília completo para pegar Joinville Tudo é festa em Marília. Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, com dez pontos ganhos, o técnico Paulo Comelli se prepara para mais um desafio na competição. Diante do Joinville, sábado, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o treinador deverá escalar força máxima para buscar a quarta vitória em cinco jogos pela Segunda Divisão. "Os jogadores estão em um nível de preparação física muito bom. O resultado está sendo muito proveitoso, pois não há no clube nenhum jogador com problema muscular ou contusões mais sérias", disse André Chita, auxiliar-técnico do MAC. Enquanto os jogadores treinam, a diretoria segue na expectativa da participação no Copa Estado de São Paulo. O presidente José Roberto Duarte de Mayo aguarda a definição do calendário para aproveitar aqueles jogadores que não estão sendo usados por Paulo Comelli na Série B do Brasileiro.