Marília confirma chegada de 3 reforços A eliminação precoce no Campeonato Paulista incentivou a diretoria do Marília a iniciar uma reformulação no elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao todo, oito jogadores já foram dispensados. Enquanto isso, três reforços foram anunciados. Nesta quinta-feira, a surpresa foi o anúncio da contratação do meia Fumagalli, que disputou o Paulistão pelo Santo André e foi dado como certo no Criciúma-SC pela imprensa catarinense. Junto com ele chegou o lateral-direito Jorginho, um dos destaques do América, de São José do Rio Preto. Do mesmo América, o Marília já tinha acertado a contratação do atacante Laírson, artilheiro da equipe de Rio Preto no Paulistão. O volante Jéferson, que defendeu o Ituano, retornou ao clube. A intenção da diretoria agora é contratar ainda mais dois atletas: um lateral- esquerdo e um goleiro. Os reforços estão chegando porque a lista de dispensados foi grande. Saíram do clube os laterais Jaiminho e Da Silva, o meia Márcio Griggio, o goleiro Carlão, o atacante Nei Bala e os zagueiros Edmar e Ari. Nem mesmo o volante Adílson, revelado pelo próprio Marília, foi poupado pelo técnico Flávio Lopes.