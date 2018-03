Marília confirma quatro dispensas Assim como já havia anunciado no início da semana, a diretoria do Marília confirmou nesta sexta-feira a dispensa de quatro jogadores do atual elenco. Os liberados foram os atacantes Edson Di e Reginaldo, que serão emprestados, o atacante Cleber, dispensado, além do meia Marquinhos, que pediu desligamento do clube. Outros cortes podem ser feitos na próxima semana. Enquanto uns saem, outros chegam. A diretoria segue na busca por um atacante para reforçar o time na seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de estar na terceira posição, com 23 pontos, o Marília, ao lado do Paulista, de Jundiaí, tem o pior ataque dentre os times que estão entre os oito primeiros, com apenas 18 gols em 14 jogos. Enquanto o novo nome não é anunciado, o técnico Paulo Comelli já comemora a volta do atacante Camanducaia, recuperado de contusão, assim como o zagueiro Andrei. Além deles, o volante AdÍlson e o lateral esquerdo Bill cumpriram suspensão e devem enfrentar o Brasiliense no dia 2 de agosto, no Distrito Federal.