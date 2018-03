Marília conta com a torcida para vencer A diretoria do Marília espera o apoio maciço da torcida para conquistar uma boa vitória sobre o Joinville no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Líder isolado da competição, com dez pontos ganhos, os dirigentes do clube do interior paulista já vão começar a vender os ingressos a partir desta sexta-feira e a expectativa é a de que pelo menos dez mil pessoas incentivem o Marília em busca da quarta vitória na Segunda Divisão do Brasileiro. Para isto, o técnico Paulo Comelli terá as voltas do meia Bechara, que cumpriu suspensão, e o zagueiro Adeílson, recuperado de contusão. O meia Alexandre Salles, com a documentação regularizada, também pode fazer sua estréia pelo MAC.