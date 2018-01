Marilia conta com torcida para vencer Apesar das três derrotas consecutivas sofridas pelo Marília diante de Mogi Mirim, Remo e Avaí, o time soma 13 pontos e ocupa a quinta posição geral dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Para motivar os jogadores em busca da reabilitação já contra o Santa Cruz, sexta-feira, o treinador Paulo Comelli convoca a torcida para lotar o estádio Bento de Abreu e joga pesado com os atletas para explicar quais são seus objetivos: manter a regularidade e sempre ficar entre os oito primeiros colocados que passarão à Segunda fase da competição. Para o técnico, este equilíbrio entre os primeiros colocados prova que "são forças iguais e que todo jogo é muito difícil". Paulo Comelli terá alguns desfalques importantes, como é caso do zagueiro Adeilson com o terceiro cartão amarelo e o atacante Romualdo, expulso diante do Avaí. Sem dizer no lateral Marquinhos Paraná que será submetido a cirurgia no joelho e no meia Alexandre Salles com dores na panturrilha esquerda e que continua em tratamento.