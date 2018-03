Marília contará com reforços na sexta Buscando a sétima vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Paulo Comelli, do Marília, terá vários reforços importantes para o jogo diante do Brasiliense nesta sexta-feira, pela 15ª rodada da competição. Na terceira colocação, com 23 pontos, o Marília terá as voltas do volante AdÍlson e do lateral esquerdo Bill, que retornam após cumprir suspensão automática, e do zagueiro Andrei, que também retorna após ser liberado pelo departamento médico. Comelli comanda um coletivo nesta quinta-feira pela manhã e à tarde viaja para Taguatinga, no Distrito Federal. O Brasiliense, do técnico Vágner Benazzi, acertou seus últimos reforços para a Série B: o atacante GÍlson Batata, que estava no Uberaba; o meia Cleison, ex-Atlético-MG e Cruzeiro; o goleiro Eduardo, ex-Grêmio e o meia Marcos Aurélio, ex-São Caetano.