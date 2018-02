Marília contrata artilheiro da Série C A diretoria do Marília acertou nesta quarta-feira a contratação do atacante Frontini, que foi o artilheiro e campeão da Série C do Brasileiro jogando pelo União Barbarense. Além dele, o atacante Marcos Denner, que está no Criciúma, já assinou um pré-contrato com o clube. Frontini foi um dos destaques do Barbarense na Série C, marcando 10 gols e dividindo a artilharia com Marciano, do Limoeiro-CE. O atacante de 23 anos nasceu na Argentina, mas foi naturalizado brasileiro aos quatro anos de idade. No futebol, também passou por Mogi Mirim, Vitória e pelo futebol ucraniano. O contrato do atacante com o Barbarense terminou na terça-feira e ele foi liberado para negociar com outro clube. O curioso é que no início da temporada, quando veio do futebol ucraniano, Frontini fez um período de testes no próprio Marília e não foi aprovado. Atacante do Cricúma, Marcos Denner deve chegar ao Marília após o término do Brasileirão. Ele também já atuou no Juventus, Santo André e Portuguesa. Na Lusa, Marcos Denner atuou com o técnico Luís Carlos Martins, que vai comandar o Marília no Paulistão. Antes de Frontini e Marcos Denner, o Marília já tinha contratado os goleiros Guto, ex-Santa Cruz, e Edervan, ex-Mogi Mirim; os zagueiros César e Émerson, ambos ex-Portuguesa, Gian, ex-Mogi Mirim, e Beto, ex-Paulista; o lateral-direito Fabinho, ex-Sertãozinho; e os volantes Bruno, ex-Portuguesa, e Umberto, ex-Paulista. De saída - Na última segunda-feira, o presidente da American Sport, Luiz Antônio Duarte Ferreira, se reuniu com Mustafá Contursi e praticamente fechou a transferência do lateral-direito Bruno para o Palmeiras. O dirigente do Marília queria vender o atleta, enquanto o Palmeiras só aceita Bruno por empréstimo. Diante do impasse, o Palmeiras deve ceder dois jogadores para o Marília no Paulistão: o lateral-direito Pedro, atualmente no Vitória, e o atacante Anselmo, que está defendendo a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro.