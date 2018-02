Marília contrata atacante; Ituano fecha parceria com a Traffic

O atacante Júnior Ferrim é o mais novo reforço do Marília para a disputa do Paulistão 2008. Desde o final da Série B do Campeonato Brasileiro o MAC procurava desesperadamente por um atacante. Agripino Serafim da Silva Júnior, natural de Paulista-CE, tem 31 anos, e já passou pelo Sport Recife, Náutico, América-RN, América-MG, futebol da Albânia e por último esteve no Remo. Além de Ferrim, o clube já contratou o goleiro Mauro, o volante Romeu e o zagueiro Vinícius. Mas a diretoria ainda quer mais e nos próximos dias deve contratar um volante, um zagueiro, um meia e mais dois atacantes. Os demais treinam até o dia 30, quando vão ser liberados para as festas de final de ano. Todos devem retornar no dia 2 de janeiro. O Marília estréia no Paulista dia 17 de janeiro, às 21h45, fora de casa, diante do Bragantino. ITUANO O Ituano, enfim, iniciou o planejamento para o Paulistão 2008. Na última quarta-feira à noite, a diretoria anunciou a parceria com a empresa de Marketing Esportivo Traffic. O Palmeiras também já tinha acertado parceria com a mesma empresa, mas o seu representante, Felipe Lobo Faro, fez questão de afirmar que o Ituano não será uma filial do time da capital. "São coisas distintas. O fundo que administra o Ituano não é o fundo que administra a parceria com o Palmeiras", revelou Faro, para em seguida anunciar o técnico e os jogadores do Ituano para a próxima temporada. O novo treinador do time paulista é Pintado, que ganhou 16 reforços. São eles: O goleiro Diego Oliveira, o lateral-direito Edu Bayer, o lateral-esquerdo Ceará, os zagueiros Márcio Alemão, Corrêa e Negreti, os volantes Almir e Erick, o meia Maikel e os atacantes Alex Afonso, Felipe e Élton Calé. Além do zagueiro Preto e do meia Boiadeiro que fizeram parte do elenco em 2007. A direção de futebol do Ituano terá à frente o ex-atacante do São Paulo, "Lê", que garantiu mais reforços para o elenco. O Ituano irá fazer uma pré-temporada no dia 2 de janeiro, na vizinha cidade de Porto Feliz. A sua estréia no Paulistão acontece dia 16 de janeiro, em Campinas, diante da Ponte Preta.