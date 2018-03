Marília contrata Bebeto, do Figueirense O técnico Paulo Comelli, do Marília, não tem do que reclamar com sua diretoria. Ele pediu e foi atendido, ganhando dois reforços nesta semana. O mais novo é o atacante Bebeto, de 24 anos, dispensado pelo Figueirense e que era pretendido por outros clubes que participam do Campeonato Brasileiro da Série B, como o Palmeiras e o Santa Cruz. "Acertamos uma parceria com o empresário dele", confirma Luisinho Duarte, diretor da empresa American Sports que administra o futebol do clube do interior. Antes de Bebeto, o MAC tinha acertado com o volante Everaldo, do Ituano. Nesta sexta-feira cedo, Paulo Comelli espera confirmar a escalação do time para o jogo contra o União São João, confirmado para sábado, às 19 horas, em Araras. Na sua estréia em casa, o Marília venceu a Anapolina, por 2 a 0.