Marília contrata lateral do Flamengo A diretoria do Marília, através da American Sports, que administra o futebol do clube, anunciou nesta sexta-feira o lateral-esquerdo Cássio, do Flamengo-RJ, como quinto reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A negociação foi mantida em sigilo pela direção uma vez que, segundo o presidente do clube, Beto Mayo, alguns times da Série A também tinham interesse em contar com o futebol do lateral. "Não foi uma negociação fácil, pois se trata de um grande jogador. Felizmente chegamos a um acordo e ele já é jogador do Marília", explicou o presidente Beto Mayo. A intenção da diretoria é montar um elenco capaz de subir para a 1ª divisão do futebol brasileiro. Já chegaram nas últimas semanas o meia Fumagalli (Santo André), o lateral Jorginho (América-SP), o atacante Laírson (América-SP) e o zagueiro Marcone (Barbarense), todos destaques do Campeonato Paulista por seus times.