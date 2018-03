Marília contrata mais dois reforços O Marília continua seu planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, quando estreará contra o Vila Nova, em Goiânia, dia 23. Nesta terça-feira a diretoria apresentou mais dois reforços. O meia Lenílson, ex-América Mineiro, e o volante Rincón, do Vila Nova-GO. Ambos assinaram contrato e ficam no Estádio Bento de Abreu até dezembro de 2004. Além destes atletas, que encerraram o ciclo de contratações no clube, já haviam se apresentado o lateral-esquerdo Cássio, o lateral-direito Jorginho, o atacante Laírson, o zagueiro Marcone e o meia Fumagalli. O Marília viajou na manhã desta terça-feira para a cidade de Osvaldo Cruz, onde irá realizar desta quarta até dia 21 a preparação final para a competição nacional sob o comando do técnico Flávio Lopes.