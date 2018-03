Marília contrata meia para a Série B A diretoria do Marília anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do meia Juca, do Criciúma. O jogador, revelado pelo Internacional-RS, foi contratado a pedido do técnico Paulo Comelli. Juca, de 24 anos, ainda não deve estrear pelo Marília no jogo deste sábado, contra o CRB-AL, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O meia ainda precisa ser regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para o jogo com o time alagoano, Paulo Comelli não poderá contar com dois jogadores suspensos: o volante Everaldo, pelo terceiro amarelo, e o atacante Romualdo, que pegou três jogos de suspensão (um já cumprido) pela expulsão contra o Avaí-SC. Os substitutos serão definidos nesta quinta-feira. O Marília luta para retomar a liderança da competição. O time ocupa o terceiro lugar, com 17 pontos, dois a menos que o líder Náutico.