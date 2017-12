Marília contrata o meia Anaílson Apostando que pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do Marília anunciou, nesta terça-feira à noite, a contratação de três reforços por empréstimo. O principal deles é Anaílson, de 27 anos, meia do São Caetano, além dos atacantes Ricardinho, de 20 anos, do Palmeiras, e Róbson, de 30 anos, que estava no FC Loriente, da França. O presidente do clube, Luizinho Cai Cai, confirmou também que o meia Éder, no momento emprestado ao Sport Recife, pode ser negociado com um clube da Arábia Saudita. O time paulista, terceiro colocado, com 25 pontos, volta a campo na sexta-feira, em casa, diante da Anapolina.